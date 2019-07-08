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Dünya

Erdoğan, Bosna Hersek'te Bakir İzetbegoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzetbegoviç'i kabul etti.

Ferdi Türkten   | 08.07.2019
Erdoğan, Bosna Hersek'te Bakir İzetbegoviç ile görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç’i kabul etti.

Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele gelişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak bazıları ile fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşı ile görüştü

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.

Swissotel'de basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 35 dakika sürdü.

Erdoğan, Borisov'u kabul etti

Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı ve üyeleriyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç ile görüştü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

Öte yandan Erdoğan, görüşme öncesinde Irmak Oteli ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de eşlik etti.

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