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Dünya

Erbil'de halk seyyar döviz bürolarından vazgeçmiyor

Irak'ın Erbil kentinin genelinde çok sayıda döviz bürosu açılmasına rağmen halk, alışkanlıklarından vazgeçmeyerek yol kenarlarında meyve sebze satıcılarının yanında kurulan tezgahlarda döviz bozdurmayı sürdürüyor.

Bekir Aydoğan, Heman Hussein Yaseen   | 03.04.2022
Erbil'de halk seyyar döviz bürolarından vazgeçmiyor Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Alışverişte Irak dinarının yanı sıra Amerikan doları da kullanılan Erbil'de "seyyar döviz büroları" özellikle Osmanlı döneminde inşa edilen Kayseri Çarşısı etrafında tezgah açıyor.

Şehirde çok sayıda döviz bürosu bulunuyor ancak Erbil halkı geleneksel para bozdurma yöntemi olarak uzun yıllardır hizmet veren "seyyar döviz büroları"nı tercih ediyor.

Döviz tezgahlarında çeşitli ülkelere ait banknotların yanı sıra Irak'ın tedavülden kalkmış banknotları ve madeni paraları da bulunuyor. Bu tezgahlar özellikle turistlerin ilgisini çekiyor.

Seyyar döviz büroları, kent merkezinin yanı sıra yol kenarında sebze meyve satanların yanında da bulunuyor. Bunlar da müşteri çekebilmek için yol kenarına, üzerinde "dolar" yazılı pankartlar asıyor.

"Sahte para konusunda hepimiz dikkatliyiz"

Erbil Trafik Müdürlüğü yakınında yol kenarında seyyar döviz işi yapan Helgurd Ahmed, AA muhabirine, trafik müdürlüğünde işi olanların yoldan geçerken kendilerinden para bozdurduklarını söyledi.

Ahmed, 4 yıldır bu işi yaptığını belirterek "Herkes sorumluluk duygusuyla hareket diyor. Sahte para konusunda hepimiz dikkatliyiz. Viber grupları sayesinde de borsadan haberdar oluyoruz." diye konuştu.

Yol kenarı fotoğraf ve fotokopi çekimi

Dövizcilerin yanı sıra yol kenarında seyyar tezgahlarında fotokopi ve fotoğraf çekenler de bulunuyor.

Burada çalışan Salim Ahmed, genellikle trafik müdürlüğe gidenlerin fotokopi ve fotoğraf ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek "Bazen elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Makinelerin şarja ihtiyacı oluyor. Kaldırımları geçmediğimiz müddetçe belediye bize karışmıyor." dedi.

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