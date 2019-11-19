Euro
6.32
Dolar
5.70
BIST 100
107,528.70
Altın
1,474.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'dan ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararına tepki

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararının, uluslararası hukuka ve BMGK kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Mahmut Atanur   | 19.11.2019
Endonezya'dan ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararına tepki

Cakarta

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.

Marsudi, ABD'nin İsrail yerleşimleri kararına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin tutumunun, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Daha önceki sorunların yanı sıra şimdi de yerleşim yerleri olmak üzere Filistinlilerin tüm haklarının İsrail tarafından ihlal edildiğinin altını çizen Marsudi, "Geriye görüşülecek ne kaldı?" diye eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
6 soruda İran'da neler oluyor?
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor

Benzer haberler

Endonezya'dan ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararına tepki

Endonezya'dan ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararına tepki

İsrail Kudüs'te Filistinli bir aileyi daha evsiz bıraktı

Malezya'dan ABD'nin İsrail yerleşimleri kararına sert tepki

ABD'nin kararı sonrası Netanyahu'dan Yahudi yerleşim birimine ziyaret

ABD'nin kararı sonrası Netanyahu'dan Yahudi yerleşim birimine ziyaret
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı

İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı
'ABD şiddet ve kaosun kapısını açtı'

'ABD şiddet ve kaosun kapısını açtı'