Endonezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 18'e çıktı
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda dün meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı, 2 kişiden haber alınamıyor.
Tana Toraja
Makassar kenti arama kurtarma şefi Mexianus Bekabel, Makale kasabasında 18 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.
Yetkililer, kaybolan 2 kişiden haber alınamadığını ve bölgede etkili olan sis ve yağmur nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını belirtti.
Sulawesi Adası'nın Tana Toraja bölgesinde meydana gelen heyelanda 4 ev toprak altında kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.