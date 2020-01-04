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Dünya

Endonezya'daki selde ölü sayısı 53'e yükseldi

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e ulaştı.

Mahmut Atanur   | 04.01.2020
Endonezya'daki selde ölü sayısı 53'e yükseldi

Cakarta

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, başkent Cakarta, Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 53 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meydana gelen afette bir kişinin de kayıp olduğu belirtilen açıklamada, su baskınlarının etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Geçici barınaklarda bulunanların toplam sayısının 173 bin olduğunu aktaran yetkililer, Bekasi bölgesinde selin günlük yaşamdaki olumsuz etkisinin ise sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, sel ve heyelanların etkili olduğu geniş çaplı alanda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) da dünkü açıklamasında, 10 Ocak’a kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunmuştu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ile nisan ayı arasında görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

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