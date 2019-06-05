Endonezya'da yük gemisi alabora oldu: 17 kişi kayıp
Endonezya'da bir yük gemisinin alabora olması sonucu 17 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Cakarta
Endonezya'da bir yük gemisinin alabora olması sonucu 17 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Kompas gazetesinin haberine göre, Sulawesi Adası'nın batı kıyısı açıklarında, 18 mürettabatın bulunduğu yük gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.
Yetkililer, şu ana kadar 1 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 17 mürettebatın ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
Bölgede kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.