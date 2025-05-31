Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,512.00
BTC/USDT
103,356.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da taş ocağının çökmesi sonucu 14 kişi öldü

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki bir taş ocağında meydana gelen çökme sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Nuri Aydın  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Endonezya'da taş ocağının çökmesi sonucu 14 kişi öldü Fotoğraf: Dasril Roszandi/AA

İstanbul

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Cirebon bölgesindeki Gunung Kuda taş ocağında dün göçük meydana geldi.

Kurtarma ekipleri, 14 kişinin enkaz altındaki cesedine ulaştı, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, hala 6 ila 8 kişinin enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtirken, arama kurtarma çalışmaları ise polis, asker, gönüllüler ve beş ekskavatörün desteğiyle sürdürülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, taş ocağının sahibi de dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şubat ayında seçilmeden önce ocağı ziyaret ettiğini ve güvenlik standartlarına uymadığı için tehlikeli bulduğunu belirtti.

Mulyadi, olayın ardından söz konusu ocağın yanı sıra eyaletteki dört benzer işletmenin de faaliyetlerinin durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Endonezya'da kayıt dışı maden ve taş ocakları yaygın olarak bulunurken, 2024'te Sumatra Adası'nda izinsiz işletilen bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'dan batıya yaklaşık 80 bin kurbanlık gönderildi
Yangın tespit köpeği Bronz, "şüpheli yangınların" aydınlatılmasına katkı sağlıyor
İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle temizlik hizmeti de aksıyor

Benzer haberler

Endonezya'da taş ocağının çökmesi sonucu 14 kişi öldü

Endonezya'da taş ocağının çökmesi sonucu 14 kişi öldü

İsviçre'de buzul çökmesi sonucu neredeyse yok olan köyün de bulunduğu bölgede durum kritik

Endonezya, genç nüfus oranını korumak istiyor

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'daki Dukono Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Endonezya'daki Dukono Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet