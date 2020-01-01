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Dünya

Endonezya'da sel 9 can aldı

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Atanur   | 01.01.2020
Endonezya'da sel 9 can aldı

Cakarta

Endonezya'da şiddetli yağışlar

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da etkili olan şiddetli yağmurların yol açtığı sel, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )

Endonezya'da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde sellere neden oldu.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, Cakarta ve çevresindeki kentlerde sel nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cakarta Valisi Anies Baswedan da başkent genelinde selden etkilenen 19 binden fazla kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini belirtti.

Başkentte 724 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı.

Başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketi

Seller nedeniyle tren seferlerinde gecikmelerin yaşandığı başkentin doğusundaki Halim Perdanakusuma Havalimanı pistinin de sular altında kalması nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Selin etkili olduğu başkent dahil diğer kentlerde yüzlerce ev ve araç sular altında kalırken şehirlerarası bazı yollar da seller nedeniyle trafiğe kapatıldı. 

Öte yandan başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını açıklayan yetkililer, gelecek 3 gün de sürmesi beklenen aşırı yağışlara karşı halka uyarıda bulundu. 

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ve nisan arasındaki görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

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