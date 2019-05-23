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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
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Dünya

Endonezya'da seçim sonucu protestolarında ölü sayısı 8'e yükseldi

Başkent Cakarta’da, seçim sonuçlarına hile karıştırıldığı iddiaları üzerine başlayan protesto gösterilerinde, ölü sayısı 8'e yükseldi.

Mahmut Atanur   | 23.05.2019
Endonezya'da seçim sonucu protestolarında ölü sayısı 8'e yükseldi

Jakarta Raya

Endonezya'da geçen ay yapılan devlet başkanı seçimi sonuçlarına hile karıştırıldığı gerekçesiyle itiraz eden protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 8’e yükseldiği açıklandı.

Başkent Cakarta'nın Valisi Anies Baswedan, salı gününden bu yana süren protestolarda, eylemciler ile polis arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısının 8'e çıktığını, olaylarda 700’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Gösterilerde 4 kişinin bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini aktaran emniyet yetkilileri gözaltına alınan bazı kişilerin terör örgütü DEAŞ ile ilişkili gruplardan olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Gösterilerin ilk gününde, polisin dağıtmak istediği eylemcilerin güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık vermesiyle gerilim tırmanmış, 6 kişi ölmüştü.

Seçim Denetleme Kurumu önünde dün akşam düzenlenen protestolarda da polis ile eylemciler arasında çatışma yaşandı.

Gösterilerde şu ana kadar 300’den fazla kişi de gözaltına alındığı belirtildi.

Seçim Komisyonunun ilan ettiği sonuçlara hile karıştırıldığı iddiasıyla itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı. 

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçiminin resmi sonuçlarını salı günü açıklayan Seçim Komisyonu, Subianto'nun oy oranının yüzde 44,50 olduğunu, oyların yüzde 55,50'sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.

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