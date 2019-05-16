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Dünya

Endonezya'da ramazana özel Türk kültür etkinliği

Endonezya’da başkenti Cakarta’da, Türkiye kültürünün de tanıtıldığı ramazana özel organizasyon yoğun ilgi gördü.

Mahmut Atanur   | 16.05.2019
Endonezya'da ramazana özel Türk kültür etkinliği

Cakarta

Cakarta'da ramazan nedeniyle bir alışveriş merkezinde düzenlenen ve "Türk mahallesi" adı verilen etkinlikte, Türk kültürüne özgü çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin ilk gününde kına dövmesi standı ve Türk yöresel dans gösterileri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında Türk mutfağı yemekleri, dondurma ve hat sanatı programları yapılıyor.

Alışveriş merkezinin Medya İletişim Sorumlusu Leonardo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliğinin, düzenlediğimiz organizasyon içerisindeki Türk kültür tanıtım etkinliklerine desteği bulunuyor. Ziyaretçilerimiz, etkinliklerimizde Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak.'' dedi.

Leonardo ayrıca, ziyaretçilere elma çayı ve baklava ikram edileceğini ifade etti.

Ramazan organizasyonu kapsamındaki Türk kültür tanıtım etkinlikleri 2 Haziran'a kadar sürecek.

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