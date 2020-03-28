Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 3 patlama odu

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda dünden bu yana 3 patlama meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 28.03.2020
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 3 patlama odu

Cakarta

Metro TV kanalının haberine göre, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda en son patlama sabah yerel saatle 05.21’de oldu ve 180 saniye sürdü.

Bölge yetkilileri, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını bildirdi.

Öte yanda dün meydana gelen iki patlama nedeniyle Magelang bölgesine bağlı yerleşim alanlarında kül yağmuru oluştu.

İkinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın 3 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunulmaması konusunda uyarı yapılıyor.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.  

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YHT, Anahat ve Bölgesel tren seferleri geçici olarak durduruldu
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı
ABD Başkanı Trump: Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz
Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılması amaçlanıyor
Ürdün'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Benzer haberler

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 3 patlama odu

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 3 patlama odu

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle toplanma yasağına uymayanlara hapis cezası verilebilecek

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Lahey Bölge Mahkemesi, Hollanda'nın Endonezya'da hukuka aykırı hareket ettiğine hükmetti

Lahey Bölge Mahkemesi, Hollanda'nın Endonezya'da hukuka aykırı hareket ettiğine hükmetti
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem