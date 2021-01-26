Euro
8.98
Dolar
7.41
BIST 100
1,528.94
Altın
1,852.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Dünya

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Mahmut Atanur   | 26.01.2021
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

Cakarta

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'ndaki patlamada püsküren kül ve dumanın 400 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, püsküren lav kütlesinin yanardağın güneybatı yönündeki yamacından 1000 metre kadar aşağı indiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı "yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması" uyarısını yineliyor.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 salgınındaki ihmal iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı
Kanser hastalarının CoronaVac aşısını güvenle yaptırabileceği belirtildi
İsrail'de Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan 128 bin kişiden yalnızca 20'sine virüs bulaştı
Brezilya'da tespit edilen hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü
DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın

Benzer haberler

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

Kerkük'te düzenlenen gösteride Bağdat'taki terör saldırısı kınandı

Endonezya’da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı

Bağdat’taki saldırı sonrası askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimler görevden alındı

Bağdat’taki saldırı sonrası askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimler görevden alındı
Irak İçişleri Bakanlığı: Bağdat patlamasının arkasında DEAŞ var

Irak İçişleri Bakanlığı: Bağdat patlamasının arkasında DEAŞ var

Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sona erdi

Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sona erdi