Euro
8.95
Dolar
7.28
BIST 100
1,512.10
Altın
1,919.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla ara verilen Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum tekrar başladı
logo
Dünya

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama oldu

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda iki kez patlama meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 07.01.2021
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama oldu

Cakarta

Yogyakarta Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda yerel saatle 08.02 ve 12.50’de küçük patlamalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 200 metre yüksekliğe ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yinelendi.

Yerel yetkililer, patlamalar sonrası Magelang bölgesinde riskli alanda bulunan 500 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini aktardı.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 vakalarının artışını sürdürmesi sağlık sistemini çökertebilir
TSE'ye N95 maskeleri, siperlik ve tulumlarda 'CE' belgelendirme yetkisi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 87 milyon 643 bini geçti
Önlemlere uyulması Kovid-19'un yayılmasını engellemede kilit rol oynuyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 63 milyonu geçti

Benzer haberler

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama oldu

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama oldu

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya’da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında
Endonezya’da Kovid-19 karşı aşılama 14 Ocak’ta başlıyor

Endonezya’da Kovid-19 karşı aşılama 14 Ocak’ta başlıyor
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısına çıkacak

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısına çıkacak