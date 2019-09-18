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Dünya

Endonezya'da kargo uçağı ile irtibat kesildi

Endonezya'nın Papua eyaletinde, küçük bir kargo uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Mahmut Atanur   | 18.09.2019
Endonezya'da kargo uçağı ile irtibat kesildi

Cakarta

Tempo gazetesinin haberine göre, Papua eyaletinde 3 kişilik mürettebat ve bir yolcunun bulunduğu Twin-Otter DHC6-400 tipi uçak ile iletişim kesildi.

Timika kentinden dağlık alandaki Ilaga bölgesine gitmek üzere havalanan uçağın, pirinç taşıdığını belirten yetkililer, şu ana kadar uçağın nerede olduğuna ilişkin bilgi edinemediklerini aktardı.

İletişimin kesildiği uçağı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

IIaga bölgesinde, 2016 yılında bir kargo uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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