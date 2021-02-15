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Dünya

Endonezya'da heyelan: 10 ölü, 9 kayıp

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde dün akşam şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Mahmut Atanur   | 15.02.2021
Endonezya'da heyelan: 10 ölü, 9 kayıp

Cakarta

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8 evde ağır hasar oluştuğunu belirtti.

Daha önce 20 olarak açıklanan toplam kayıp kişi sayısının 21 olduğu bilgisini paylaşan Nganjuk Bölge İdarecesi Novi Rahman Hidayat, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 10’a yükseldiğini aktardı.

Hidayat, şu ana kadar 2 kişinin toprak altından sağ çıkarıldığı heyelan bölgesinde kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bu arada, 16 kişinin yaralandığı heyelandan olumsuz etkilenen 147 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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