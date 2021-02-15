Endonezya'da heyelan: 10 ölü, 9 kayıp
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde dün akşam şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Cakarta
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8 evde ağır hasar oluştuğunu belirtti.
Daha önce 20 olarak açıklanan toplam kayıp kişi sayısının 21 olduğu bilgisini paylaşan Nganjuk Bölge İdarecesi Novi Rahman Hidayat, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 10’a yükseldiğini aktardı.
Hidayat, şu ana kadar 2 kişinin toprak altından sağ çıkarıldığı heyelan bölgesinde kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Bu arada, 16 kişinin yaralandığı heyelandan olumsuz etkilenen 147 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.