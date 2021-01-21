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Dünya

Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sona erdi

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen yolcu uçağı enkazı ve ceset parçalarını arama çalışmalarının sona erdiği, şu ana kadar yaşamını yitiren yolculardan 43'ünün kimlik tespitinin yapıldığı bildirildi.

Mahmut Atanur   | 21.01.2021
Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sona erdi Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

Cakarta

Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede geniş alanda yürütülen arama faaliyetlerini sonlandırdıklarını söyledi.

Sumadi, çalışmaların sonlandırılmasının, ilgili tüm birimlerin ortak kararıyla alındığı bilgisini paylaştı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, yapılan aramalarda ceset parçalarının olduğu torba sayısının 324’e ulaştığını aktararak, şu ana kadar ölen yolculardan 43’ünün kimlik tespitinin yapıldığını kaydetti.

Puruhito, denizde ve kıyı bölgelerde uçak kalıntısı ya da ceset parçası bulunması halinde ilgili ekiplerin incelemelerinin süreceğini vurguladı.

Kayıp belleği arama çalışmaları sürecek

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ise uçağın ikinci karakutusunun kayıp olan iç belleğini arama çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Askeri yetkililer, 15 Ocak’ta kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci karakutunun dış kabı, bataryası ve sinyal cihazını bulduklarını belirtmişti.

12 Ocak’ta bulunan ilk karakutudaki verilere ilişkin ön raporun da 1 ay içinde açıklanacağı bildirilmişti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğünü açıklamıştı.

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