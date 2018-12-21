Endonezya'da Çin karşıtı protesto

Fotoğraf/AA: Mahmut Atanur

CAKARTA

Endonezya'da, Çin'in Cakarta Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişi, Uygurlara yönelik uygulamalara tepki amaçlı gösteri düzenledi.

Birçok sivil toplum kuruluşunun cuma namazı sonrası ortaklaşa düzenlediği gösteriye katılanlar, ellerinde taşıdıkları ''Özgür Doğu Türkistan'', ''Uygur Müslümanlar ile birlikteyiz'', ''Uygurları kurtarın'' ve ''Çin, Uygurlara yönelik katliamı durdur'' yazılı dövizlerle Çin aleyhine slogan attı.

Sık sık tekbir getiren ve ''Komünist Çin defol'' şeklinde slogan atan göstericiler, Endonezya hükümetine de Uygur meselesinde ''sessiz olmaması'' çağrısında bulundu.

Gösteri alanında ayrıca, Pekin yönetiminin Uygurlara yönelik uygulamaları piyesle canlandırıldı.

Yaklaşık 500 güvenlik gücünün konuşlandırıldığı büyükelçilik civarında, zırhlı araçlarla bazı yollar trafiğe kapatılarak yoğun güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan Endonezya'da bugün Solo, Makassar, Açe ve Lampung gibi çeşitli kentlerde de Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarına tepki amaçlı gösteriler düzenlendi.

Gösteriye katılan Edwin Mudhar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Çin'in Sincan'da yaşayan Müslüman Uygur kardeşlerimize yaptığı zulmü durdurmasını istiyoruz. Çin, Uygurlara karşı insan haklarını ihlal ediyor. Endonezya hükümetinin de Uygur Müslümanlarına sahip çıkmasını istiyoruz ve bu konuda sessiz kalmamalı.'' diye konuştu.

Çin'e uluslararası alanda tepkiler

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (İHOP), Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.



