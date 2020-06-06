Endonezya'da askeri helikopter düştü: 4 ölü, 5 yaralı
Endonezya’nın Kendal bölgesinde 9 kişilik mürettebatın bulunduğu Rus yapımı "Mi-17" tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü.
Cakarta
Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Kendal bölgesinde 9 kişilik mürettebatın bulunduğu Rus yapımı "Mi-17" tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü.
Askeri yetkililer, nedeni henüz belirlenemeyen kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.