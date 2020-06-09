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Dünya

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 09.06.2020
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Buru Adası’nın 126 kilometre güneybatı açıkları olan 6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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