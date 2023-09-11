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Dünya

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dilara Karataş  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün bölgeye bağlı Ternate kentinin 38 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 162,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

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