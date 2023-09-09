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Dünya

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın kuzeyindeki Palu Körfezi yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nin 101 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

14 Nisan'da Endonezya'nın Cava Adası açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


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