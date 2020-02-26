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Dünya

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Mahmut Atanur   | 26.02.2020
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Jakarta Raya

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Batı Maluku Tenggara bölgesinin 56 kilometre kuzeybatısında olan depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

  İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.

Bu arada, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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