Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin yaklaşık 149 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
6,6 büyüklüğündeki deprem, 35 kilometre derinlikte kaydedildi.
Can kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.