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Dünya

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin yaklaşık 149 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

6,6 büyüklüğündeki deprem, 35 kilometre derinlikte kaydedildi.

Can kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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