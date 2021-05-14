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Dünya

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Nuri Aydın   | 14.05.2021
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kuzey Sumatra'da 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Sinabang kasabasının 250 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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