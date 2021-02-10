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Dünya

Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Bengkulu eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Mahmut Atanur   | 10.02.2021
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Endonezya’nın Bengkulu eyaletine bağlı Enggano Adası’nın 80 kilometre güneybatı açıkları olan  6,5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Sulawesi Adası’ndaki Batı Sulawesi eyaletinde, 15 Ocak’ta meydana gelen depremde 91 kişi yaşamını yitirmişti.

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