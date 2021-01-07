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Dünya

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Sulawesi Adası'ndaki Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 07.01.2021
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Jakarta Raya

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Gorontalo kentine bağlı Bone Bolango bölgesinin 71 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 131 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının, Ternate, Tidore, Morowali, Labuha ve Boroko Bolaang Mongondow bölgelerinde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Ternate bölgesinde 14 Temmuz 2019’da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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