Dolar
36.46
Euro
38.25
Altın
2,915.76
ETH/USDT
2,482.20
BTC/USDT
88,700.00
BIST 100
9,451.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi adasının kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), adanın kuzeyinde 10 kilometre derinlikte yerel saatle 06.55'te deprem meydana geldiğini duyurdu.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) depreme yönelik dev dalga uyarısı yapmadı.

Ülke basınında deprem sonrası ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 şüpheli yakalandı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü
AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti
Ankara'da yapımı tamamlanan sosyal konutlar hak sahiplerine temsil ediliyor

Benzer haberler

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da Türkoloji bölümü ve TEKNOFEST için ilk adım

Adıyaman'a deprem sonrası 61 yeni okul inşa edildi

Depremde anne ve babasını kaybeden iki kardeşe koruyucu aile oldular

Depremde anne ve babasını kaybeden iki kardeşe koruyucu aile oldular
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet