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Dünya

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İdris Sülün   | 31.10.2022
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5 büyüklüğündeki depremin, Batı Cava'nın başkenti Bandung yakınlarındaki Banjar bölgesinin 48 kilometre güneybatısında ve 67,9 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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