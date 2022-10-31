Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kuala Lumpur
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5 büyüklüğündeki depremin, Batı Cava'nın başkenti Bandung yakınlarındaki Banjar bölgesinin 48 kilometre güneybatısında ve 67,9 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.