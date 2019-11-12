Euro
6.38
Dolar
5.78
BIST 100
103,118.50
Altın
1,450.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Mahmut Atanur   | 12.11.2019
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Cakarta

 Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü Kuzey Maluku eyaletine bağlı Jailolo bölgesinin 66 kilometre kuzeybatı açıklarındaki 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 83 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. 

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı. 

Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür
Suriye petrolü ABD'yi yasal çıkmaza götürüyor
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı

Benzer haberler

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Depremin 'yarım bıraktığı' bedenler hayata tutundu

Başkentte 3,4 büyüklüğünde deprem

Başkentte 3,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da yanardağ uyarısı

Endonezya'da yanardağ uyarısı
Endonezya'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı

Endonezya'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı