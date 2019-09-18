Euro
6.28
Dolar
5.69
BIST 100
101,192.70
Altın
1,502.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılıyor Tuzla'da fabrikada yangın çıktı Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye-İran İş Forumu'na katılıyor TEKNOFEST devam ediyor
logo
Dünya

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Mahmut Atanur   | 18.09.2019
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 150 kilometre kuzeybatı açıklarında olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında

Benzer haberler

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'daki orman yangınlarıyla ilgili 185 kişi gözaltına alındı

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları araştırılıyor

Çankırı'daki depremler sonrasında bazı binalar ağır hasar aldı

Çankırı'daki depremler sonrasında bazı binalar ağır hasar aldı
'İstanbul'un denize yakın ilçelerinde deprem tehlikesi arttı'

'İstanbul'un denize yakın ilçelerinde deprem tehlikesi arttı'
Çankırı'daki sarsıntılar vatandaşı sokağa döktü

Çankırı'daki sarsıntılar vatandaşı sokağa döktü