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Dünya

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Mahmut Atanur   | 18.05.2019
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Pangandaran bölgesinin 212 kilometre güneyinde olan depremin yerin 33 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

İlk olarak bölgedeki depremi büyüklüğünü 5,9 olarak açıklayan BMKG, daha sonra revize ettiği bilgiye göre büyüklüğün 5,6 olduğu bilgisini paylaştı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.  

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

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