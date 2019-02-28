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Dünya

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Batı Sumatra eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Mahmut Atanur  | 28.02.2019
Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Pasaman bölgesinin 38 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

BMKG açıklamasında, depremin, Güney Solok, Padang, Painan ve Mukomuko gibi çeşitli bölgelerde de hissedildiği belirtildi.

11 kişi yaralandı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Güney Solok'ta 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgede 101 binanın zarar gördüğünü ifade eden Nugroho, afetzedeler için yardım çalışmalarına başlandığını söyledi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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