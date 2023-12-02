Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Kepulauan Babar Adası açıklarında olan 5,5 büyüklüğündeki depremin, yerin yaklaşık 120 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.
Can veya mal kaybı bildirilmeyen deprem sonrası tsunami uyarısı da yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.