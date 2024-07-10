Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'nın Bengkulu kentinin 220 kilometre güneybatısında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde can ya da mal kaybı bildirilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.