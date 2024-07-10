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Dünya

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Salih Okuroğlu  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'nın Bengkulu kentinin 220 kilometre güneybatısında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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