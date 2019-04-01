Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.61
BIST 100
93,784.18
Altın
1,292.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde, 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Mahmut Atanur   | 01.04.2019
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde, 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sabang bölgesinin 224 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. 

Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

Endonezya’da sel: 70 ölü

Endonezya’da sel: 70 ölü

Endonezya'da art arda iki deprem

Endonezya'da sel ve heyelan 84 can aldı

Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 104'e yükseldi

Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 104'e yükseldi
Denizli Acıpayam'da deprem

Denizli Acıpayam'da deprem