Euro
9.72
Dolar
8.12
BIST 100
1,378.37
Altın
1,747.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 14.04.2021
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

Winangun Jeofizik İstasyonundan yapılan açıklamada, adaya bağlı Kuzey Sulawesi eyaletinde sabah saatlerinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Bitung şehrinin 135 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.

Açıklamada, depremin Bitung ve Manado şehirlerinde hissedildiği ve şimdiye kadar can kaybı olmadığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi
Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 808 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı

Benzer haberler

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye'den Endonezya'da meydana gelen deprem için taziye mesajı

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda hareketlilik başladı

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda hareketlilik başladı
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem