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Dünya

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Seram Adası'nın güney kıyısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İdris Sülün   | 17.10.2022
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğündeki depremin, Seram Adası'nın güney kıyısındaki Amahai köyünün 179 kilometre doğusunda ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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