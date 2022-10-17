Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Seram Adası'nın güney kıyısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kuala Lumpur
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğündeki depremin, Seram Adası'nın güney kıyısındaki Amahai köyünün 179 kilometre doğusunda ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.