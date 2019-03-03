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Dünya

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Mahmut Atanur  | 03.03.2019
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Jakarta Raya

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Sigi bölgesinin 23 kilometre güneydoğusundaki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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