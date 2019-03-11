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Dünya

Endonezya "Boeing 737 Max 8"lerin kullanımını durdurdu

Endonezya, Etiyopya Havayollarına ait uçağın düşmesinin ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçakların kullanımını durdurduğunu açıkladı.

Mahmut Atanur   | 11.03.2019
Endonezya "Boeing 737 Max 8"lerin kullanımını durdurdu

Jakarta Raya

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Hava Taşımacılığı Genel Müdürü Polana B. Pramesti, yaptığı açıklamada, ülkede ekim ayında yaşanan uçak kazasının ardından Etiyopya Havayollarına ait aynı modeldeki uçağın dün düşmesi sonucu Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarının seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Endonezya'da uçuş güvenliğini sağlamak adına böyle bir adım atıldığını söyleyen Pramesti, bu uçakların kullanımına ilişkin uzman ekipler tarafından denetim yapılacağını ifade etti.

Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, Lion Havayollarında 10 ve devlete ait Garuda Havayolları bünyesinde de bir olmak üzere 11 Boeing 737 Max 8 tipi uçak ülkede faaliyet gösteriyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir de 157 kişinin öldüğü uçak kazasında, hayatını kaybeden yolcular arasındaki bir Endonezya vatandaşının, Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Gıda Programı'nda (WFP) görevli personeli olduğunu açıkladı.

Kazanın ardından bugün Çin Havacılık İdaresi, ülkedeki tüm havayolu şirketlerine 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurma talimatı verirken, Etiyopya Havayolları da Boeing "737 Max 8" tipi uçaklarının seferlerini durdurduğunu bildirmişti.

Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737-8 Max tipi yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Geçen yıl 29 Ekim'de de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra, Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçağın denize düşmesi sonucu 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere 189 kişi hayatını kaybetmişti.

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