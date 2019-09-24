Emine Erdoğan'ın ABD'de temasları sürüyor
Emine Erdoğan, ABD'de, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ve Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlikten sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop'la bir araya geldi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de Bineta Diop ve Afrika Birliği Delegasyonu'ndan isimlerle görüştüğünü belirtti.
Afrikalı kadınları güçlendirecek ortak çalışmaların ele alındığını ifade eden Erdoğan, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile de bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Afrika'da kadınları ilgilendiren sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ve çeşitli alanlarda Türkiye'nin tecrübelerini aktardıklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.