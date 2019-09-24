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Dünya

Emine Erdoğan'ın ABD'de temasları sürüyor

Emine Erdoğan, ABD'de, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ve Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlikten sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop'la bir araya geldi.

Mehmet Tosun   | 24.09.2019
Emine Erdoğan'ın ABD'de temasları sürüyor

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de Bineta Diop ve Afrika Birliği Delegasyonu'ndan isimlerle görüştüğünü belirtti.

Afrikalı kadınları güçlendirecek ortak çalışmaların ele alındığını ifade eden Erdoğan, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile de bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Afrika'da kadınları ilgilendiren sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ve çeşitli alanlarda Türkiye'nin tecrübelerini aktardıklarını kaydetti.

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