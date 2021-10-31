Emine Erdoğan, Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti
G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da bulunan Emine Erdoğan, Terrazza della Protomoteca'da lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan, beraberindeki diğer lider eşleri ile Antik Roma dönemine ait bronz ve heykel koleksiyonunun yer aldığı Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti.
Müze ziyaretinin ardından Erdoğan, lider eşleriyle Terrazza della Protomoteca'da öğle yemeğinde bir araya geldi.
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