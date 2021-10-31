Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Emine Erdoğan, Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da bulunan Emine Erdoğan, Terrazza della Protomoteca'da lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Özcan Yıldırım   | 31.10.2021
Emine Erdoğan, Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, beraberindeki diğer lider eşleri ile Antik Roma dönemine ait bronz ve heykel koleksiyonunun yer aldığı Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze ziyaretinin ardından Erdoğan, lider eşleriyle Terrazza della Protomoteca'da öğle yemeğinde bir araya geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 670'e çıktı
Rusya’da günlük Kovid-19 vakaları son bir aydır yükseliyor
Şanlıurfa'da Kovid-19'a yakalanan hastalar aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Van'da Kovid-19 hastalarının yarısı 30 yaş altı kişilerden oluşuyor
Türkiye'de 23 bin 96 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderler, Roma'nın "Trevi Çeşmesi"ne bozuk para attı

İngiltere Başbakanı Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Roma'da balıkçılık sorununu ele aldı

Emine Erdoğan, Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti
Putin, Rusya’nın iklimin korunması için tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi

Putin, Rusya’nın iklimin korunması için tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'de dünya liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'de dünya liderleriyle bir araya geldi