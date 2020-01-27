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Dünya

Emine Erdoğan Gambiya'da cami ve okul açtı

Gambiya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kembujae Madina Köy Camii ve Omar bin Khattab okulunun açılışını gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.01.2020
Emine Erdoğan Gambiya'da cami ve okul açtı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gambiya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kembujae Madina Köy Camii ve Omar bin Khattab okulunun açılışını gerçekleştirdi.

Gambiya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, TİKA'nın tadilatını yaparak donanım desteği verdiği Kembujae Madina Köy Camii ve Omar bin Khattab okulunun açılışını yaptı ve TİKA'nın destekleriyle ilgili bilgi aldı.

Emine Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğini belirterek, "Bugün burada ülkemizin dostluk eli TİKA'nın gayretleriyle, bu güzel caminin ve okulun tadilat sonrası açılışını yapmaktan mutluluk duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada attığımız tohumların, Gambiya'nın geleceği için filiz vereceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Gençliğe ve eğitime yapılan yatırımın en karlı yatırım olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, İngilizce ve Arapça eğitim veren okulun, birçok Gambiyalı çocuğun geleceği için umut olacağını söyledi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Afrika'nın geleceğini, bu ilim yuvaları şekillendirecek. İnşallah buradan yetişen öğrenciler, kendi kahramanlık hikayelerini yazacaklar. Bizler, Türk halkı ve devleti olarak, güzel Afrika insanlarının her zaman dostuyuz. Kurduğumuz kardeşlik köprüleri, bizi insanlık ortak noktasında buluşturuyor. 21'inci yüzyıl Afrika için çok farklı olabilir. Bunun için hep beraber yapacaklarımız var. Bunun ilk adımı da eğitimdir. İnşallah Afrika, küllerinden yeniden doğacaktır. Doğal zenginlikleri, kültürel birikimi ve özel insanlarıyla kendini yeniden inşa edecektir."

Gambiya Cumhurbaşkanının eşi Fatoumatta Bah-Barrow eşliğinde sınıfları da gezen Erdoğan, daha sonra Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerinde, Emine Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar da eşlik etti.

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