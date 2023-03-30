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Dünya

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki (BM) 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.

Şerife Çetin  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Birleşmiş Milletler

New York'taki BM binasında gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal da katıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Sıfır Atık Projesi, yalnızca bir çevre projesi değil, dünyayı ahlaklı davranmaya çağırdığınız bir sorumluluk hareketidir. İklim değişikliğiyle mücadeleye yaptığınız katkı çok değerli, çok teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin liderliğinin önemli olduğuna işaret eden Guterres, eylül ayında BM'nin bin yıllık kalkınma hedeflerini açıklayacağını, Sıfır Atık Projesi'nin bu bağlamda önemli bir katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Guterres, Erdoğan'a sıfır atık bağlamında kurulacak Danışma Kurulu'nun başkanlığını teklif etti.

Bütün insani konularda Türkiye'nin desteği ve çabasının görüldüğünü vurgulayan Guterres, "Sevgili kardeşim Erdoğan'a selamlarımı iletin." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan ise Sıfır Atık Projesi'nin çevre konusunda önemli bir çözüm olacağına inandığını, BM'nin sıfır atık konusunda ülkelerin birleşeceği önemli bir çatı olduğunu söyledi.

BM'ye Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sağladığı destek için teşekkürlerini ileten Erdoğan, Guterres'i 31 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek BM-Habitat Dünya Şehirler Günü'ne davet etti.

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