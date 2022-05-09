Dolar
15.03
Euro
15.84
Altın
1,859.66
ETH/USDT
2,384.10
BTC/USDT
32,924.00
BIST 100
2,446.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk'tan Japonya'ya "nüfus" uyarısı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, azalan doğum oranlarını tersine çeviremediği sürece "Japonya'nın er geç yok olacağı" uyarısında bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.05.2022
Elon Musk'tan Japonya'ya "nüfus" uyarısı

Tokyo

Elon Musk, Japon Kyodo ajansının Twitter üzerinden paylaştığı "ülke nüfusunda 2021'de rekor düşüş" haberine, sosyal medya hesabından cevap verdi.

"Bariz olanı beyan ettiğini" kaydeden Musk, "Doğum oranının ölüm oranını aşmasına neden olacak bir değişim yaşanmadığı sürece, Japonya er geç yok olacak." görüşünü dile getirdi.

Geçen ay yayımlanan haberde Japonya nüfusunun 2021'de 644 bin azalarak 125,5 milyona gerilediği, bunun "11 yıldır art arda yaşandığı ve 1950'den beri en büyük düşüş" olduğu vurgulanmıştı.

Hükümet verilerine göre, ülkede geçen yıl 831 bin doğum, 1,44 milyon ölüm kayda geçti.

Son veriler ışığında Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11,8'i ise 14 yaş ve altında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Elon Musk'tan Japonya'ya "nüfus" uyarısı

Elon Musk'tan Japonya'ya "nüfus" uyarısı

Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor

AB-Japonya Zirvesi, 12 Mayıs'ta Tokyo'da yapılacak

Japonya, Rus bireylere ve kuruluşlara yaptırımları genişletiyor

Japonya, Rus bireylere ve kuruluşlara yaptırımları genişletiyor
Japonya'da çocuk nüfusu 41 yıldır azalıyor

Japonya'da çocuk nüfusu 41 yıldır azalıyor
En çok kazandıran sektör teknoloji, en zenginler ise teknoloji şirket sahipleri

En çok kazandıran sektör teknoloji, en zenginler ise teknoloji şirket sahipleri