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Dünya

Elon Musk: X platformu, tüm kullanıcılar için ücretli olabilir

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, X sosyal medya platformuna erişebilmek için tüm kullanıcıların ücret ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Elon Musk: X platformu, tüm kullanıcılar için ücretli olabilir

Ankara

BBC'nin haberine göre, Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade eden Musk, bunun platformdaki "bot ve sahte hesaplardan" kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi." dedi.

Musk, görüşmede "antisemitizm" konusunu da ele aldı

Musk, Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde, X platformundaki "antisemitizm" içerikli paylaşımlara da değinerek, bunların hepsine karşı olduğunun altını çizdi.

Platformda, ifade özgürlüğü ve içerik denetimi arasındaki dengeyi tutturmanın zor olduğunu kabul eden Netanyahu da Musk'ı bu dengeyi doğru kurmaya çağırdı.

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