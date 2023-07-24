Dolar
26.95
Euro
29.88
Altın
1,965.92
ETH/USDT
1,850.30
BTC/USDT
29,207.00
BIST 100
6,766.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirdi

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirdi.

Irmak Akcan  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirdi

Ankara

Twitter hesabının açıklamasına “X.com” yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıkladı.

Twitter’ın platformdaki resmi hesabının profil fotoğrafının "X" harfi ile değiştirildiği görülürken, Elon Musk'ın hesabındaki kuş logosunun yerini de bu X harfinin aldığı görüldü.

Ayrıca "X.com" adresinde kuş logosunun yerine de X logosu çıkıyor.

Musk, 23 Temmuz'da yaptığı paylaşımda "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." ifadelerini kullanmıştı.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara, Akdeniz ve Ege'de çarşamba, iç bölgelerde ise perşembe haftanın en sıcak günleri olacak
İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliğinin katkıları biyoçeşitliliğin belirlenmesiyle görülecek
Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Karadeniz Bölgesi'nde denizdeki olaylarda son 10 yılda 2 bin 132 kişi kurtarıldı

Benzer haberler

Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirdi

Elon Musk Twitter’ın logosunu değiştirdi

Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Twitter'a reklam yasağı

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
Threads 100 milyon kullanıcıya ulaştı

Threads 100 milyon kullanıcıya ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet