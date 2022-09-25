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Dünya

Elon Musk, İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu

Elon Musk, ABD'nin İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlink'i bu ülkede devreye soktu.

Dildar Baykan Atalay   | 25.09.2022
Elon Musk, İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu

Washington

Protesto gösterilerinin devam ettiği İran'da ABD'nin İranlıların internete erişimini kolaylaştıracak adımının ardından Musk'dan yeni adım geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuyla ilgili Twitter paylaşımına yanıt veren Musk, "Starlink'i devreye sokuyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu genel lisansın İran'da internet özgürlüğüne sağlanan desteğin artırılması amacıyla yayımlandığı bildirilmişti.

İran'da Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan gösterilerin ardından hükümetin internet erişimini kısıtladığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin İran halkının "özgür bilgi akışına ve gerçeklere dayalı bilgilere erişimini desteklemek" için harekete geçtiği kaydedilmişti.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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