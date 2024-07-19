Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.55
ETH/USDT
3,516.50
BTC/USDT
66,932.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk, küresel yazılım sorununun ardından CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı

Washington

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "CrowdStrike'ı tüm sistemlerimizden sildik." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımında ise "Ne yazık ki tedarikçilerimizin ve lojistik şirketlerimizin çoğu bunu kullanıyor." ifadelerine yer veren Musk, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın konuya ilişkin paylaşımına ise bunun "otomotiv tedarik zincirinde yeni sekme açtığı" yanıtını verdi.

Satya Nadella, X'ten yaptığı açıklamada, "Dün CrowdStrike, bilgi teknolojisi sistemlerini küresel olarak etkilemeye başlayan bir güncelleme yayımladı. Bu sorunun farkındayız ve müşterilere sistemlerini güvenli bir şekilde tekrar çevrim içi hale getirmeleri için teknik rehberlik ve destek sağlamak üzere CrowdStrike ile ve sektör genelinde yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla'nın küresel yazılım sorunu nedeniyle Texas ve Nevada'daki bazı üretim hatlarını durdurduğu aktarıldı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
EYP patlamasında yaralanan Piyade Yarbay Demirkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı

Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı

Bitcoin'in fiyatı 67 bin doları geçti

Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı

Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düşüşte

Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düşüşte
Crowdstrike ve Microsoft güncellemesi nasıl global sistem krizine dönüştü?

Crowdstrike ve Microsoft güncellemesi nasıl global sistem krizine dönüştü?
ABD'li milyarder Elon Musk başkanlık seçimlerinde yönünü Cumhuriyetçilere çevirdi

ABD'li milyarder Elon Musk başkanlık seçimlerinde yönünü Cumhuriyetçilere çevirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet