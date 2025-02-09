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Dünya

Ekvador'da devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gitti.

Sinan Doğan  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Ekvador'da devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Bogota

Nüfusu 18 milyonu aşan Ekvador'da 13 milyonu aşkın seçmen, ülkenin 24 eyaletinde kurulan 4 bin 349 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Oy kullanmanın 18 yaş üstü ve 65 yaş altı zorunlu olduğu ülkede, oy verme işlemi yerel saatle 17.00'ye kadar sürecek.

Seçimle Ekvador'da yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra ulusal ve bölgesel meclis üyeleri belirlenecek.

Ekvador'da devlet başkanı olmak için 16 aday yarışsa da tüm anketlerde iki aday ön plana çıktı. Yarışın, mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa ile solcu aday Luisa Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

Adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna ulaşabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya en az yüzde 40 alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor. Aksi halde seçimin kazananını 2. tur belirleyecek.

Seçimlerin güvenliği için 56 bin 739 polis ve askerin görev yapacağı açıklandı.

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