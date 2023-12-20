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Dünya, Ekonomi

Ekonomistler, İngiltere'de enflasyonun beklentinin üzerinde gerilemesini değerlendirdi

Investec İngiltere Ekonomisti Sandra Horsfield, "Bu ay enflasyonun tekrar düşüşe geçtiğine dair daha fazla kanıt görmeyi bekliyoruz ancak bu ilerlemenin oldukça kademeli olması muhtemel." ifadesini kullandı.

Gökhan Kurtaran  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Ekonomistler, İngiltere'de enflasyonun beklentinin üzerinde gerilemesini değerlendirdi

Londra

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ekim ayında yüzde 4,6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Beklenti, kasımda yıllık enflasyonun yüzde 4 olacağı yönündeydi.

Böylece enflasyon, yüzde 4,2 olarak ölçüldüğü Ekim 2021'den bu zamana kadarki en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 5,1 ile ekimdeki yüzde 5,7 seviyesine göre gerileme gösterdi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 6,3 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu ekimde yüzde 6,6 olarak ölçülmüştü.

Swissquote Bank Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya, enflasyonda görülen düşüşe rağmen mevcut çekirdek enflasyon oranının halen İngiltere Merkez Bankasının hedeflediği yüzde 2 seviyesinin iki katının üzerinde seyrettiğine işaret etti.

Özkardeşkaya, "Yatırımcıların Fed beklentilerinin yumuşaması nedeniyle ABD dolarından çekilmeye devam etmesi halinde İngiltere Merkez Bankasının şahin beklentileri sterlindeki satışları sınırlayabilir." ifadesini kullandı.

Panmure Gordon Başekonomisti Simon French, "2023'ün ikinci yarısında enflasyonun aşırı derecede düşmesi yüksek bir olasılık. 2024 yılında reel gelir artışı bekleniyor." dedi.

Investec İngiltere Ekonomisti Sandra Horsfield, İngiltere'nin ABD ve Avro Bölgesi'ne kıyasla enflasyon karşısında zafer ilan etme olasılığının henüz düşük olduğunu belirterek, "Her iki ülke de enflasyon hedefine görünür şekilde daha yakın olmakla beraber daha düşük çekirdek enflasyona sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Horsfield, "Bu durumun İngiltere'de hane halkı açısından yarattığı sıkıntı çok açık. İngiltere Merkez Bankası da bunun fazlasıyla farkında." dedi.

Horsfield, "Bu ay enflasyonun tekrar düşüşe geçtiğine dair daha fazla kanıt görmeyi bekliyoruz ancak bu ilerlemenin oldukça kademeli olması muhtemel." ifadesini kullandı.

Hargreaves Lansdown Emeklilik Analizleri Başkanı Helen Morrisey de ülkede çekirdek enflasyonun son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, "Hane halkı bütçeleri üzerinde yıllarca süren aralıksız baskının ardından böyle bir düşüş gerçek bir rahatlamaya neden olacaktır." dedi.

İngiltere'de enflasyon Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile zirve yapmıştı.

Gerilemeye rağmen ülkede enflasyon, Avrupa Birliği ve bazı G7 ülkelerine kıyasla yüksek seyrediyor.

BoE, enflasyonu yüzde 2'ye çekmeyi hedeflerken, bu seviyeye 2025'in sonunda ulaşılabileceği öngörülüyor.

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